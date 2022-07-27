В Госдуме рассмотрят изменение правил внеочередных медосмотров водителей

В России могут измениться правила внеочередных медосмотров водителей. Соответствующие поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О защите персональных данных» Госдума планирует обсудить в первом чтении в середине грядущей осени.

Так, согласно предложенным поправкам, если при оказании медпомощи врач обнаружит заболевание, при котором человеку запрещено садиться за руль, или накладывающее ограничения на управление автомобилем, то он будет обязан внести эту информацию в базу данных.

После этого медработник обязан направить водителя на дальнейшее обследование и (или) лечение и внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Если в ходе обследования подтвердится диагноз, при котором управлять машиной нельзя, то водителю запретят садиться за руль, а права признают недействительным.

В случае же неявки водителя на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование ранее выданное медицинское заключение аннулируется, а информация об этом размещается в реестре. И, соответственно, водительское удостоверение также может быть признано недействительным.

«Отсутствие межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом России и МВД России по обмену информацией о гражданах, имеющих противопоказания к водительской деятельности, приводит к тому, что водители, у которых выявлены медицинские противопоказания или медицинские ограничения, продолжают управлять транспортными средствами до истечения срока действия водительских удостоверений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На сегодняшний день автомобилисты проходят медкомиссию только раз в 10 лет — по окончании срока действия прав для их обмена. По данным авторов законопроекта, только за последние пять лет на основании судебных решений подразделения ГИБДД аннулировали более 105 тыс. водительских удостоверений у лиц с заболеваниями, при которых запрещено управлять автомобилем.

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Права под нож: кому запретят садиться за руль из-за болезней.