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В Госдуме рассмотрят изменение правил внеочередных медосмотров водителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России могут измениться правила внеочередных медосмотров водителей. Соответствующие поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О защите персональных данных» Госдума планирует обсудить в первом чтении в середине грядущей осени.

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Так, согласно предложенным поправкам, если при оказании медпомощи врач обнаружит заболевание, при котором человеку запрещено садиться за руль, или накладывающее ограничения на управление автомобилем, то он будет обязан внести эту информацию в базу данных.

После этого медработник обязан направить водителя на дальнейшее обследование и (или) лечение и внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Если в ходе обследования подтвердится диагноз, при котором управлять машиной нельзя, то водителю запретят садиться за руль, а права признают недействительным.

В случае же неявки водителя на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование ранее выданное медицинское заключение аннулируется, а информация об этом размещается в реестре. И, соответственно, водительское удостоверение также может быть признано недействительным.

«Отсутствие межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом России и МВД России по обмену информацией о гражданах, имеющих противопоказания к водительской деятельности, приводит к тому, что водители, у которых выявлены медицинские противопоказания или медицинские ограничения, продолжают управлять транспортными средствами до истечения срока действия водительских удостоверений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На сегодняшний день автомобилисты проходят медкомиссию только раз в 10 лет — по окончании срока действия прав для их обмена. По данным авторов законопроекта, только за последние пять лет на основании судебных решений подразделения ГИБДД аннулировали более 105 тыс. водительских удостоверений у лиц с заболеваниями, при которых запрещено управлять автомобилем.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Права под нож: кому запретят садиться за руль из-за болезней.

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