На месте взрыва в гаражном кооперативе под Сергиевом Посадом нашли гранату

Гранату без чеки обнаружили в гаражах под Сергиевым Посадом, где накануне произошел взрыв. Об этом в среду, 27 июля, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«Нашли, по предварительным данным, гранату РГД-5», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время территорию оцепили. Ожидается прибытие взрывотехников.

Взрыв в гаражно-строительном кооперативе «Восточный» произошел 26 июля. После хлопка возник пожар, площадь возгорания составила 5 кв. м, но из-за возгорания мусора и мебели площадь увеличилась до 60 кв. м. Погибли три человека.

Корреспондент «Известий» побывала на месте происшествия. По ее словам, в одном из гаражей, которым владеет фирма бизнесмена Владимира Громова, занимающаяся производством боеприпасов и пиротехники, могли быть газовые баллоны или более опасный груз. Владельца гаража уже допросили следователи.

После мощного взрыва от постройки ничего не осталось. Кроме того, повреждены три соседних бокса. По словам очевидцев, сначала они подумали, что взорвалась бомба.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).