Реклама
Прямой эфир
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Политика
Путин встретился с губернатором Астраханской области Бабушкиным
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
МИД РФ допустил выход первых судов с украинским зерном в ближайшее время
Мир
Китаист оценил возможные санкции США против КНР за покупку нефти у России
Мир
Лавров допустил введение Западом санкций против Китая
Мир
Пентагон может усилить присутствие в регионе в случае визита Пелоси на Тайвань
Мир
Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию в ДНР
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России
Мир
Военный историк оценил вероятность возвращения Украиной потерянных территорий
Экономика
Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в РФ
Наука
Российские ученые придумали новый метод лечения рака с помощью наночастиц

Свыше 40 человек умерло от японского энцефалита в Индии

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Christian Prandl
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В северо-восточном штате Ассам в Индии как минимум 44 человека скончались от вируса японского энцефалита, сообщает агентство ANI со ссылкой на медицинские источники в регионе в среду, 27 июля.

Комар на улице вязов: юг РФ оккупировали переносчики смертельных болезней
Опасные насекомые из Африки и Азии вызывают эпидемические вспышки лихорадок денге, чикунгунья и зика

По их информации, за сутки от японского энцефалита в Ассаме погибли три человека. Кроме того, было зарегистрировано восемь новых случаев заражения. Энцефалит распространяется благодаря размножению комаров, которые являются его переносчиком. Отмечается, что распространение заразы дало о себе знать после мощных наводнений в Ассаме в результате муссонных дождей.

В материале говорится о том, что в целях борьбы с вирусом власти региона выделили бюджетные ассигнования. Эти же деньги пойдут на оказание помощи пострадавшим от болезни.

Жертвами энцефалита в период с 2015 по 2021 год в Ассаме стали 660 жителей.

Японский энцефалит — это острое вирусное заболевание, поражающее головной мозг. Болезнь может перейти в достаточно тяжелые формы. К признакам относятся лихорадка, головная боль, рвота, нарушение речи. Если вовремя не обратиться к врачу, то летальный исход может наступить за неделю. Во избежание болезни следует делать соответствующую прививку. Вирус назвали японским в 1924 году, когда в Японии заразились 7 тыс. граждан, 80% из которых скончались.

3 марта в этом году стало известно о том, что четверо жителей австралийского штата Виктория попали в больницу с японским энцефалитом. Одного человека в ближайшее время выписали.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022