Свыше 40 человек умерло от японского энцефалита в Индии

В северо-восточном штате Ассам в Индии как минимум 44 человека скончались от вируса японского энцефалита, сообщает агентство ANI со ссылкой на медицинские источники в регионе в среду, 27 июля.

По их информации, за сутки от японского энцефалита в Ассаме погибли три человека. Кроме того, было зарегистрировано восемь новых случаев заражения. Энцефалит распространяется благодаря размножению комаров, которые являются его переносчиком. Отмечается, что распространение заразы дало о себе знать после мощных наводнений в Ассаме в результате муссонных дождей.

В материале говорится о том, что в целях борьбы с вирусом власти региона выделили бюджетные ассигнования. Эти же деньги пойдут на оказание помощи пострадавшим от болезни.

Жертвами энцефалита в период с 2015 по 2021 год в Ассаме стали 660 жителей.

Японский энцефалит — это острое вирусное заболевание, поражающее головной мозг. Болезнь может перейти в достаточно тяжелые формы. К признакам относятся лихорадка, головная боль, рвота, нарушение речи. Если вовремя не обратиться к врачу, то летальный исход может наступить за неделю. Во избежание болезни следует делать соответствующую прививку. Вирус назвали японским в 1924 году, когда в Японии заразились 7 тыс. граждан, 80% из которых скончались.

3 марта в этом году стало известно о том, что четверо жителей австралийского штата Виктория попали в больницу с японским энцефалитом. Одного человека в ближайшее время выписали.