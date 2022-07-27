В подписке «Яндекс.Драйв» появились новые автомобили Chery

«Драйв» расширил модельный ряд сервиса долгосрочной аренды автомобилей. В Москве и Санкт-Петербурге можно взять в долгосрочную аренду кроссоверы Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro, сообщил «Известиям» 27 июля сервис «Яндекс.Драйв».

Машины представлены в комплектациях Travel и Elite. Автомобили оборудованы системами круиз- и климат-контроля, подогревом руля, передних и задних сидений, а также камерами заднего вида. Кроме того, новые машины оснащены мультимедийными системами, которые поддерживают синхронизацию с устройствами на базе iOS и Android.

Обновляя модельный парк, в компании уточнили, что спрос на подписку растет: число активных клиентов за семь месяцев 2022 года увеличилось в два раза.

26 июля компании Chery сообщила, что гибридный кроссовер марки выходит на зарубежные рынки. Первой страной станет Бразилия. В этой стране модель будет называться Tiggo 8 PRO e+. В России появление модели ожидается в 2023 году.