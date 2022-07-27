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В России займутся разработкой оборудования для связи 6G

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России займутся разработкой проекта по созданию оборудования для связи шестого поколения (6G), сообщает «Коммерсант». Эту информацию подтвердил генеральный директор Научно-исследовательского института радио (НИИ радио) Олег Иванов.

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НИИ радио совместно со Сколковским институтом науки и технологий («Сколтех»), планирует разработать оборудование, начиная с прототипов и заканчивая производством. По словам Иванова, проект будет включать в себя работу над нормативно-правовой базой, безопасностью новых сетей и вопросами компонентной базы.

При этом он отметил, что обсуждать финансирование проекта пока рано.

Один из источников издания утверждает, что работа над оборудованием должна закончиться к 2025 году. Он также добавил, что запрашиваемая НИИ радио и «Сколтехом» сумма составляет более 30 млрд рублей.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, без 4G построить 5G невозможно, так как многие элементы четвертого поколения «постепенно перетекают в пятое». Также происходит и с остальными этапами. Таким образом, без наличия связи пятого поколения невозможно создать оборудование для связи шестого поколения.

Как отметил Муртазин в беседе с «Известиями», сумма в 30 млрд рублей необходима для того, чтобы исследовать возможность совместимости оборудования.

«Это важно для того, чтобы 6G появилось в России в разрезе неважно какого оборудования — китайского, европейского или американского», — заключил Муртазин.

19 июля 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках страны через три года. Он также отметил, что в стране ведется работа над тем, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке было обеспечено их подключение к интернету.

30 мая того же года директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко заявил, что пилотные зоны 5G с отечественным наполнением могут быть запущены в России в 2023 году. По словам Бровко, в России определяется пул компаний, которые смогут разрабатывать элементы для систем связи не только пятого, но и последующих поколений: базовые станции, цифровые платформы, технологическое ядро комплекса и др.

В мае 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы начинают реализацию проекта по внедрению технологии 5G в московском метро. Градоначальник добавил, что сейчас в городе есть восемь полигонов, в которых апробируется 5G.

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