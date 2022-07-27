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Верховная рада поддержала назначение Костина на должность генпрокурора Украины

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Фото: соцсети
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Верховная рада Украины поддержала 27 июля проект постановления президента страны Владимира Зеленского о назначении главы правового комитета верховной рады, депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Костина новым генпрокурором Украины. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора страны.

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Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов Украины.

Зеленский внес в парламент соответствующий проект ранее в среду. До этого, 17 июля, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова была отстранена от должности приказом Зеленского. Другим постановлением украинский президент назначил и.о. генпрокурора заместителя главы ведомства Алексея Симоненко.

В тот же день Зеленский отстранил от исполнения обязанностей и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. На следующий день он назначил временно исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка, который до этого был первым заместителем председателя службы.

Президент Украины, комментируя отстранение Венедиктовой и Баканова, указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств. Он также отметил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 600 уголовных производств по госизмене.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в свою очередь денацификацией отставку главы СБУ и генпрокурора Украины.

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