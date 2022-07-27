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Пять ростовчан за неделю заразились лихорадкой Ку

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В Ростовской области за минувшую неделю выявлено пять новых случаев заражения лихорадкой Ку или коксиеллезом. Это данные регионального управления Роспотребнадзора.

RostovGazeta со ссылкой на ведомство пишет, что, по данным на 26 июля, в регионе зафиксировано 25 случаев заражения лихорадкой Ку. Пять из них — за неделю. Причина заражения — укусы клещей.

Больше всего заразившихся — из Сальского района. Также больные проживают в Ремонтненском и Целинском районах.

Лихорадка Ку по симптомам напоминает грипп. Высокая температура до 40 градусов может сохраняться в течение трех недель. Лечение длится от трех месяцев до двух лет.

С начала года клещи покусали более 3,6 тыс. жителей Ростовской области, более трети из них — дети до 14 лет. Примерно у 30 пострадавших выявлены различные заболевания, которые переносятся вредителями.

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