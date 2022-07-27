У жителей Полтавской области Украины изъяли 11 танков и два БТР

У мирных жителей Полтавской области Украины за пять месяцев изъяли более 7 тыс. единиц оружия, два бронетранспортера (БТР) и 11 танков. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в прокуратуре региона.

«В Полтавской области у местных жителей изъяли более 7 тыс. единиц оружия, боеприпасов, две бронированные машины и 11 танков», — рассказали в прокуратуре.

Также там отметили, что возбуждено 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия.

Как сказано в сообщении, у местных жителей изъяли 158 единиц огнестрельного оружия, 46 единиц автоматического оружия, восемь пулеметов, 54 гранаты и множество других боеприпасов.

Подчеркивается, что преступность снизилась в регионе на 35%.

Ранее в этот день первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский заявил «Известиям», что для контроля за поставками оружия на Украину со стороны ООН нужно ввести эмбарго против этой страны, приняв соответствующую резолюцию Совбеза.

Также он добавил, что Москва поднимает и будет поднимать этот вопрос в СБ ООН. Ранее в Европоле сообщили о фактах контрабанды оружия с Украины. Впрочем, Киев потребовал доказательств этих обвинений.

21 июля представитель Европейского полицейского агентства Яп Оп Ген Оорт заявил, что ведомство отмечает признаки контрабанды оружия с Украины. В ответ на это, день спустя, секретарь Совета нацобороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов заявил, что правительство Украины ожидает доказательств от Европейского полицейского агентства (Европола), подтверждающих контрабанду оружия в европейские страны.

11 июля участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности рассказал, что, согласно оперативным данным, поставляемое на Украину оружие поступает контрабандистам и криминальным структурам для дальнейшей перепродажи на Запад на черном рынке.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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