Toyota готовит работающие на возобновляемом дизельном топливе машины

Toyota хочет перевести Hilux и Land Cruiser на синтетическое дизельное топливо HVO 100. Это сделает дизели японских легких грузовиков и вездеходов более экологичными. Об этом 26 июля сообщил немецкий журнал Аutobild.

Издание отметило, что в Европе начиная с 2023 года модели Hilux и Land Cruiser смогут работать на регенеративном синтетическом топливе HVO 100.

Топливо HVO 100 представляет собой гидрогенизированное растительное масло с более высоким цетановым числом. В новом сорте тяжелого топлива находится более низкое содержание серы и ароматических соединений, чем у стандартной солярки.

В Аutobild уточнили, что новый вид топлива получают в основном из использованного масла, применяемого в кулинарии.

Издание подчеркнуло, что HVO 100 можно смешивать с обычным дизельным топливом.

По подсчетам специалистов, в Европе к 2023 году около 1 тыс. бензоколонок будут готовы предложить топливо HVO 100, а производство возобновляемого дизельного топлива увеличится с 4 млн т до 15,5 млн т в год.

26 июля Toyota сообщила, когда обновит гибридные модели Prius и Prius PHV, а также внедорожника TLC Prado. Обновленные гибриды появятся к концу 2022 года, а внедорожник TLC Prado планируют выпустить 2 августа текущего года.