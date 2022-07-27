Более 12 тыс. мальков осетра выпустили в Иртыш

В Омской области в Иртыш выпустили более 12 тыс. мальков осетра сибирского. Операция проходила 26 июля, в ней принимали участие три местные организации.

ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на региональное минприроды поясняет, что предприятия, которые в результате своей хозяйственной деятельности наносят вред водным биоресурсам, должны в качестве компенсации выпустить молодь ценных пород рыб в Иртыш.

Мальков осетра сибирского вырастили на Омском заводе товарного рыбоводства и аквакультуры ООО «Бородино». Средняя навеска выпущенной молоди составила 5,9 г.

Осетр сибирский занесен в Красную книгу России. Размер ущерба за вылов одного экземпляра сибирского осетра составляет порядка 160,5 тыс. рублей, независимо от его размера и веса.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области реализуют уникальный проект по воспроизводству хариуса, ценного для северных рек региона вида рыб. Первой целью проекта был вылов хариуса для формирования маточного стада. Пойманную рыбу отправили на Кирюшкинское рыборазводное садковое хозяйство «Главрыбвода». Там специалисты займутся работой по получению икры и молоди хариуса.