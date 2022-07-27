Самую большую люстру Астрахани привели в порядок

Самую большую люстру Астрахани — люстру из Театра оперы и балета сняли и привели в порядок. Об этом в среду, 27 июля, сообщает «Астрахань-24».

Люстра освещает зал театра уже десять лет. Вес люстры — 800 кг, диаметр — 5 м. Она сделана из хрусталя, металла и блеска.

Для ухода ее снимают раз в году. Каждый из сотен плафонов и хрустальных подвесок сотрудники протирают вручную. Как отмечается в материале, средства для поддержания чистоты используются самые простые. После прочистки электрики проверяют и при необходимости меняют лампочки. Также техники проверяют тросы на исправность.

На место люстра вернется через два дня.