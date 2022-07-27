В Омске дети испугались наказания и утаили гибель друга

В Амурском поселке Омска дети испугались наказания и не сообщили о гибели своего 11-летнего друга. Мальчик утонул, а ребята сказали, что он пропал после того, как они разошлись. Об этом в среду, 27 июля, рассказали в региональном отделении МВД.

Женщина вечером 26 июля обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее сына. Она сказала, что мальчик днем отправился гулять с друзьями и не вернулся.

Позже на сайте появилась информация о том, что поиски прекращены после показаний друзей погибшего. Они признались, что 11-летний мальчик утонул.

Трагедия произошла на реке Омь в районе улицы Береговой, 3, пишет «Газета.Ru».

В июле 12-летний ребенок утонул в реке Нива в Мурманской области во время сплава на байдарке.