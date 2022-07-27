Жители Железноводска попросили туристов не кормить птиц

В Железноводске Ставропольского края жители просят туристов не кормить птиц в курортном парке. По их утверждению, кормушка напротив Славяновского источника превратилась в помойку.

NewsTracker поясняет, что к этой кормушке люди «несут хлеб килограммами», затем он под дождем размокает, плесневеет и становится мусором, привлекающим насекомых.

Горожане призывают убрать кормушку или повесить объявление для отдыхающих с просьбой не кормить пернатых.

В начале июля сообщалось, что в Железноводске будут бороться с похитителями бумаги из общественных туалетов. По словам мэра города Евгения Бакулина, сначала в муниципальных туалетах обнаружили перерасход туалетной бумаги, а потом выяснили, что посетители уносят ее с собой.