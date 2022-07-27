Омский завод признали виновным в 10-кратном превышении выбросов

В Омске электромеханический завод признали виновным в превышении предельно допустимой концентрации ядовитого газа в городе. Итоги проверки по факту превышения ПДК хлорида водорода, которое было зафиксировано в июне в Кировском округе, озвучила региональная прокуратура. Проверку проводило Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Инспекторы насчитали на территории Омского электромеханического завода 2,08 ПДК хлорида водорода. ИА «Город55» уточняет, что замеры делались в ходе проверки позже, уже после получения данных о 9,6-кратном превышении. В выбросах одного из источников нашли неучтенный хлорид водорода.

Также специалисты зафиксировали еще несколько нарушений. В частности, установлено, что предприятие не снижало или снижало недостаточно выбросы в период безветренной погоды. На заводе не актуализировали инвентаризацию выбросов, не было данных об объеме и массе хлорида водорода в декларации о воздействии на окружающую среду.

В отношении ответственных должностных лиц составили административные протоколы. Речь идет о несоблюдении экологических требований, сокрытии экологической информации, нарушении правил охраны воздуха, непостановке на госучет источников выбросов. По этим статьям должностным лицам грозят штрафы до 20 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.