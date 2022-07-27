Бывшего нападающего НХЛ задержали за воровство в аэропорту

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» и «Детройт» Бобби Райан был арестован в международном аэропорту Нэшвилла штата Теннесси в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает 27 июля местное издание Scoop Nashville.

Как выяснилось, инцидент с 35-летним хоккеистом произошел 25 июля. Райан не расплатился на кассе в магазине аэропорта, после чего отправился в бар, где его застали сотрудники полиции. При этом хоккеист отказался подчиниться правоохранителям и с трудом стоял на ногах. Также он не смог ответить им на вопрос, какой был день и где он находится.

Сотрудники магазина не стали подавать заявление в полицию на известного игрока, однако он все же был заключен под стражу за нахождение в пьяном виде в общественном месте.

Два года назад Райан получил награду НХЛ «Билл Мастертон Трофи» за свою настойчивость и успехи в борьбе с алкоголизмом. Для того, чтобы побороть недуг игрок брал длительный отпуск и принимал участие в программе помощи спортсменам в борьбе с пристрастием к выпивке.

22 июля сообщалось, что НХЛ начала расследование по факту предполагаемого случая сексуального насилия со стороны бывших игроков молодежной сборной Канады в 2003 году. Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) узнала о случившемся от журналиста TSN Рика Уэстхеда 21 июля. Организация связалась с полицией города Галифакс, в котором проводились матчи мирового первенства, а также попросила журналиста связаться с полицией.