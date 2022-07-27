Песков отреагировал на инициативу США о санкциях против Китая за покупку нефти РФ

В Кремле надеются, что инициатива США ввести санкции против Китая за покупку российской нефти не получит продолжения. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там есть законотворческая инициатива одного конгрессмена. Но будем надеяться, что она на начальной стадии так и останется», — сказал Песков.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что американские сенаторы от Республиканской партии представили законопроект, который вводит штрафы любым организациям, страхующим или регистрирующим танкеры, а также перевозящим нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.

В Китае на предложение сенаторов отреагировали категорически против. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что между двумя странами установлено нормальное торгово-экономическое сотрудничество.

20 июля сообщалось, что Россия два месяца подряд остается крупнейшим импортером нефти в Китай. В июне поставки в КНР составили 7,29 млн т, что на 10% выше, чем год назад. В мае Москва поставила Пекину 8,42 млн т.

18 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Пекину не получится избежать последствий в случае оказания российской стороне любой помощи. В то же время Прайс подчеркнул, что США в настоящее время не наблюдают, чтобы Китай был вовлечен «в какой-либо систематический обход» антироссийских санкций, как и в предоставлении Москве помощи в виде вооружений.