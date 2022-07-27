Песков рассказал о темах грядущих переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Одной из тем грядущих переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи станет вопрос военно-технического сотрудничества между странами. Об этом в среду, 27 июля, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — пояснил Песков журналистам.

Он также указал на то, что на недавних встречах затрагивалась и будет затрагиваться в дальнейшем тема сотрудничества с Baykar Makina (Baykar) —производителем беспилотников Bayraktar.

Лидеры также обсудят вопросы транспортировки зерна.

Накануне о желании Москвы партнерства с этой компанией рассказал Эрдоган. Он отметил, что о намерении сотрудничать с Baykar также заявили Объединенные Арабские Эмираты, изъявив желание «построить завод по производству турецких дронов на своей территории».

26 июля газета Sabah сообщила, что Эрдоган посетит Сочи 5 августа, где встретится с Путиным. В ходе переговоров президенты, предположительно, обсудят обстановку в Сирии, региональные вопросы и двусторонние отношения.

За день это этого турецкий лидер осудил западных политических деятелей за их риторику в адрес Путина, выразив мнение, что такое поведение не подобает политикам.

До этого лидеры встретились в Тегеране 19 июля, где состоялись трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции.