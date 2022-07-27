Покусанной обезьяной девочке понадобится тяжелая реабилитация

Девочке, которая пострадала от нападения обезьяны в Подмосковье, потребуется тяжелая реабилитация. Об этом уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила журналистам в среду, 27 июля.

По ее словам, ребенок получил тяжелейшие травмы.

«Сейчас идет заживление по плану, но ей предстоит тяжелая реабилитация для ручки, для ножки, там, где были сшиты сухожилия. Чтобы всё двигалось, чтобы всё работало», — цитирует омбудсмена агентство городских новостей «Москва».

Она отметила, что мама пострадавшей девочки подтвердила, что хозяева обезьяны связывались и предлагали оплатить реабилитацию.

«Но мое мнение, все-равно надо подавать в суд на компенсацию, потому что, я уверена, что реабилитация будет абсолютно бесплатной для девочки», — приводит РИАМО слова Мишоновой.

Инцидент произошел 21 июля в деревне Терпигорьево Мытищинского городского округа. Обезьяна сбежала из частного зоопарка и накинулась на гулявшую на улице двухлетнюю девочку. Ребенка оттащила от животного женщина. Как выяснили «Известия», врачи диагностировали у девочки рваные раны на руках и ногах. Она была доставлена в реанимацию.

Владельцем обезьяны оказался адвокат Леонид Розенблюм. Корреспондент «Известий» Виталий Молев узнал, что у хозяина питомца оказалось множество вольеров с животными.

Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о халатности. Как уточнили в ведомстве, должностные лица не проконтролировали условия содержания диких животных в частном зоопарке, который организовала жительница деревни.