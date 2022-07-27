Строительный мусор используют при подготовке к юбилею Перми

Во время подготовки к юбилейным мероприятиям в Перми будут активно использовать строительный мусор. Такое поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Вопрос подняли на заседании краевого правительства, где обсуждался проект «Зеленое кольцо».

В пример губернатор привел местные предприятия, которые делают стройматериалы из переработанного вторсырья. По словам главы региона, необходимо сделать так, чтобы в работах по благоустройству и строительству соцобъектов к 300-летию Перми приоритет был отдан тем товарам, которые сделаны из вторсырья.

«Ура.ру» уточняет, что проект «Зеленое кольцо» — это часть масштабного проекта «Пермь-300». В него включено создание особо охраняемых природных территорий в долинах малых рек Егошихи и Данилихи, а также обустройство ландшафта.

Работы по обустройству Егошихи должны начаться уже этой осенью. Разрабатывается соответствующая техническая документация.

Общая площадь зон «Зеленого кольца» — 106 га. Стоимость проекта — 1,7 млрд рублей.