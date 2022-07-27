Поток газа по «Северному потоку» сократился до 20% от проектной мощности

На фоне остановки работы еще одной газовой турбины поставки российского газа по «Северному потоку» упали до рекордных 20% от его максимальной мощности. Об этом говорится 27 июля в сообщении немецкого газотранспортного оператора Gascade.

«С 27.07.2022, 8 утра (09:00 мск) 1,28 млн куб. м в час, или около 20% от максимальной пропускной способности «Северного потока», было транспортировано по газопроводу в соответствии с заявками», — указано в заявлении.

Это означает, что поставки по газопроводу при отсутствии запасной турбины Siemens упадут более чем в два раза — до около 31 млн куб. м в сутки с державшихся ранее 67 млн куб. м.

Ранее в среду «Газпром» предупредил, что поставки российского газа по «Северному потоку» снизятся до 20% от максимальной мощности с 07:00 мск. Сокращение мощности трубопровода происходит из-за остановки работы еще одной турбины. Сроки передачи компанией Siemens отремонтированной турбины из Канады «Газпрому» неясны.

25 июля компания «Газпром» объявила о вынужденной остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». Это объяснили окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

26 июля в статье для Express обозреватель Чарли Брэдли написал, что Европу ожидает «кошмарный сценарий» развития событий, если транзит российского газа по «Северному потоку» сократится. Журналист отметил, что экономика Германии находится на грани рецессии из-за снижения поставок газа. Немецкие компании очень обеспокоены тем, что им принесут следующие шесть месяцев.

В тот же день читатели французского издания Le Figaro высмеяли власти Евросоюза после решения «Газпрома» снизить уровень поставок газа по ключевому газопроводу из РФ в Европу — «Северному потоку». Один из подписчиков назвал европейских политиков «смешными гениями», которые сначала громко кричат, что будут бойкотировать российские продажи с заведомой целью «вызвать крах российской экономики», а потом удивляются после этой бравады, что другая сторона не выполняет строго и добровольно график сворачивания производства.

В июне «Газпром» был вынужден остановить несколько агрегатов на станции «Портовая» из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказалась возвращать после ремонта из-за санкций. Позднее страна всё же приняла решение вернуть турбину. Затем газопровод был закрыт на плановое техобслуживание, о котором российская компания договорилась с партнерами заранее. В настоящее время остановлена еще одна турбина газопровода из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с запуском «Северного потока» осложняется ограничениями и санкциями в отношении России. Не будь их, все работы осуществлялись бы в обычном и оперативном порядке.