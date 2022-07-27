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В депздраве заявили о доступности «Спутника V» в Москве для ревакцинации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Жители Москвы могут ревакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом пресс-служба столичного департамента здравоохранения сообщает в среду, 27 июля.

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«Сегодня в столице в пунктах вакцинации и медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы для вакцинации и ревакцинации против COVID-19 доступна вакцина «Спутник V», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве напомнили, что информация о прививочных пунктах размещена на портале mos.ru.

Накануне академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19, передает RT.

В тот же день вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что ревакцинация от коронавируса может защитить от тяжелых случаев течения заболевания, даже при заражении новыми подвариантами «Омикрон»-штамма, такими как «Кентавр».

По словам специалиста, на сегодняшний день самой эффективной и безопасной в России остается вакцина «Спутник V».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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