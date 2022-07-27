В депздраве заявили о доступности «Спутника V» в Москве для ревакцинации
Жители Москвы могут ревакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом пресс-служба столичного департамента здравоохранения сообщает в среду, 27 июля.
«Сегодня в столице в пунктах вакцинации и медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы для вакцинации и ревакцинации против COVID-19 доступна вакцина «Спутник V», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
В ведомстве напомнили, что информация о прививочных пунктах размещена на портале mos.ru.
Накануне академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19, передает RT.
В тот же день вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что ревакцинация от коронавируса может защитить от тяжелых случаев течения заболевания, даже при заражении новыми подвариантами «Омикрон»-штамма, такими как «Кентавр».
По словам специалиста, на сегодняшний день самой эффективной и безопасной в России остается вакцина «Спутник V».
В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».
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