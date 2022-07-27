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Гибель пчел зафиксировали в шести районах Новосибирской области

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В Новосибирской области региональное управление Россельхознадзора проводит проверку после массовой гибели пчел. В июне этого года в ведомство поступило более 10 обращений о пчелином море в Доволенском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Новосибирском и Ордынском районах.

Эксперты проверяют организации, работающие вблизи пострадавших пасек, устанавливают факты обработки сельхозугодий, выясняют, в какие сроки население оповещали о начале работы с опасными пестицидами.

Специалисты Россельхознадзора отбирают образцы погибших пчел и зеленой массы растений для того, чтобы определить остаточное количество препаратов. К исследованиям привлекли Новосибирскую испытательную лабораторию ФГБУ «ЦНМВЛ».

Надзорный орган уже выявил двух нарушителей законодательства. Изучается перечень пестицидов и агрохимикатов, которые используют АО «Зерно Сибири» и ООО «Агроферма Инские Просторы». Массовой гибелью пчел также заинтересовалась региональная прокуратура.

Предостережения с требованием безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами направили в 80 организаций.

VN.ru пишет, что предприятия обязаны предупреждать фермеров о начале обработки полей. Необходимо доводить информацию до жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 км от границ земельных участков, которые планируется обработать. Это следует делать через СМИ и не позднее чем за три дня до начала работ.

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