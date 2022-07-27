Китай выразил протест после призыва сенатора США к санкциям за покупку нефти из России
Китайские власти выступили категорически против попыток США ввести односторонние санкции в отношении КНР из поставок российской нефти в страну. Об этом заявил 27 июля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Отвечая на вопрос ТАСС о санкциях США в отношении Китая Лицзянь назвал их противозаконными.
«Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», — сообщил он на брифинге.
Китайский дипломат добавил, что сотрудничество Пекина с Москвой не нацелено против кого бы то ни было. И КНР при этом ни в коем случае «не потерпит внешнего вмешательства».
26 июля сообщалось, что американские сенаторы от Республиканской партии представили законопроект, согласно которому предлагается штрафовать любые организации, страхующие или регистрирующие танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.
Возглавивший инициативную группу законопроекта Сенатор Марко Рубио обосновал его тем, что Китай, покупая российскую нефть, якобы поддерживает спецоперацию по защите Донбасса.