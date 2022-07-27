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В Польше забросали яйцами колонну автомобилей Качиньского

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Damian Burzykowski
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Колонну автомобилей председателя парящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского забросали яйцами. Об этом 26 июля сообщило издание dziennik.pl.

«Ярослав Качиньский свой визит в Великопольское воеводство вряд ли будет считать удачным. Житель города Гнезно забросал яйцами колонну машин председателя PiS», — говорится в материале.

Отмечается, что бросавший яйца мужчина задержан на месте и оштрафован на 100 злотых (около 1250 рублей) за непристойное поведение, а затем отпущен.

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Свои действия он объяснил недовольством увеличившимися выплатами по кредиту на строительство дома.

Позже полиция предъявила мужчине обвинение в создании угрозы безопасности дорожного движения. Теперь ему грозит наказание в виде выговора, ареста или крупного штрафа.

В свою очередь в городе Курнике, который Качиньский посещал после Гнезно, его встречали протестующие местные жители с нецензурными лозунгами и транспарантами.

58% поляков считают, что страна движется в неверном направлении, сообщалось 22 июля. При этом только 27% одобряют политический курс правительства. Сильнее всего граждан Польши волнуют проблемы в экономике, рост инфляции и ухудшение политической ситуации внутри государства.

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