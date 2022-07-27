Изображение Геракла появилось на колоннах ТЦ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на выступах торгового центра SILA VOLI появился мурал, состоящий из двух изображений: Геракла и человека, читающего книгу. Граффити создал петербургский художник Алексей Бархан в рамках проекта «STENOGRAFFIA».

На одной колонне граффитист изобразил главное действующее лицо греческих мифов, а на другой — себя самого, погруженного в чтение античных легенд, пишет ТагилСити.Ру.

Бархан работал над масштабным рисунком на протяжении более двух недель. Он не стал называть мурал, предоставив это право жителям Екатеринбурга. Художник считает, что каждый человек может увидеть на стене что-то свое и по-своему назвать этот арт-объект.

Стрит-арт-объекты фестиваля Stenograffia разбросаны по всему городу. В его рамках художники со всего мира превращают обычные городские постройки в локальные достопримечательности. Это не просто рисунки на стенах, а настоящее городское движение, которое развивается в Екатеринбурге на протяжении 12 лет.