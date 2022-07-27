Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай выразил недовольство санкциями США за покупку российской нефти
Наука
В «Роскосмосе» сравнили стоимость российского и американского полета на Луну
Мир
В Крыму поддержали расширение географии спецоперации на Одессу и Николаев
Мир
В ФРГ сообщили о сокращении поставок газа по «Северному потоку» до 20% мощности
Общество
Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары в Россию из Европы
Экономика
В Michelin оценили свои потери после ухода из России
Экономика
Производитель приправ Kamis может уйти с российского рынка
Мир
Трамп предупредил США о риске повторить судьбу СССР
Мир
В Швеции отметили снижение объема пожертвований для Украины
Мир
Минобороны показало контрбатарейную борьбу с артиллерией ВСУ
Мир
В Иране заявили о желании увеличить объемы импорта пшеницы из России
Мир
Мэр Донецка сообщил о срабатывании системы ПВО в городе

Изображение Геракла появилось на колоннах ТЦ в Екатеринбурге

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Екатеринбурге на выступах торгового центра SILA VOLI появился мурал, состоящий из двух изображений: Геракла и человека, читающего книгу. Граффити создал петербургский художник Алексей Бархан в рамках проекта «STENOGRAFFIA».

На одной колонне граффитист изобразил главное действующее лицо греческих мифов, а на другой — себя самого, погруженного в чтение античных легенд, пишет ТагилСити.Ру.

Бархан работал над масштабным рисунком на протяжении более двух недель. Он не стал называть мурал, предоставив это право жителям Екатеринбурга. Художник считает, что каждый человек может увидеть на стене что-то свое и по-своему назвать этот арт-объект.

Стрит-арт-объекты фестиваля Stenograffia разбросаны по всему городу. В его рамках художники со всего мира превращают обычные городские постройки в локальные достопримечательности. Это не просто рисунки на стенах, а настоящее городское движение, которое развивается в Екатеринбурге на протяжении 12 лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022