Посол России в Турции назвал возможные темы переговоров Путина и Эрдогана

Посол России в Турции Алексей Ерхов 27 июля назвал темы, которые могут обсуждать главы государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 5 августа.

«Темы для своей беседы определят сами президенты. Как правило, в беседах на высшем уровне между российским и турецким руководителями обсуждается довольно широкий круг тем, которые интересуют наши страны. Это и международные вопросы, и региональная проблематика. Как правило, и Украина, и ситуация в черноморском регионе, и Сирия, и другие интересные для обеих сторон темы», — сказал Ерхов в эфире «России 24».

Накануне в Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана в Сочи 5 августа.

26 июля турецкая газета Aydinlik сообщила, что Россия и Турция обсуждают увеличение роли национальных валют в вопросах торговли между странами и снижение доли доллара. Переговоры на этот счет начались после встречи Путина и Эрдогана в Иране.

25 июля турецкий президент осудил риторику западных деятелей по отношению к Путину.