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Мэр Донецка сообщил о срабатывании системы ПВО в городе
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Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

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Фото: РИА Новости
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Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Мелитополе после очередной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать город. Об этом сообщил 27 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«Мелитополь — громко. Подробности — позже. Предварительно — работа ПВО», — указал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее в среду о срабатывании системы ПВО в городе сообщил и мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля.

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