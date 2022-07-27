Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Мелитополе после очередной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать город. Об этом сообщил 27 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Мелитополь — громко. Подробности — позже. Предварительно — работа ПВО», — указал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее в среду о срабатывании системы ПВО в городе сообщил и мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля.

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