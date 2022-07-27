ВКС России применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс на базе Су-34

В ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса российские Вооруженные силы начали применение новых разведывательных комплексов. Осведомленный источник в беседе с «РИА Новости» в среду, 27 июля, рассказал о том, что РК находятся на базе фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 и обладают современными новейшими подвесными универсальными контейнерами.

«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности позиций ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) и украинских РЛС (радиолокационных станций. — Ред.)», — пояснил собеседник.

Так, в РК установлено подвесное оборудование трех типов — оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Их изобрели сотрудники Научно-исследовательского института (НИИ) «Кулон» в ходе проведения опытно-конструкторской работы «Сыч».

20 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Кирилл Ольков продемонстрировал видеозапись тактики выполнения истребителем-бомбардировщиком Су-34 боевых задач. По данным журналиста, воздушное судно способно поражать цели в любое время суток и при любой погоде.

Для защиты от наземной угрозы на Су-34 используют специальные тепловые ловушки. Внешне их работа похожа на небольшой фейерверк. Эти яркие шары сбивают с толку оружие противника. Кабина истребителя полностью состоит из брони. В ее основе — титановый сплав. Такую не взять ничем. А вот от Су-34 у врага никакой защиты нет — он целится на расстоянии в несколько десятков километров и внезапно атакует.