Эстония превратилась в репрессивное государство. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на пятилетний запрет министерства иностранных дел Эстонии на выступление в стране российской группы «Руки вверх».

«Это люди, которые, видимо, забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей. Теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее», — сказала она 27 июля в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, если жители Эстонии хотят видеть группу, которая не нарушает закон, не призывает к экстремизму, не пропагандирует ничего деструктивного, у которой есть свой взгляд на происходящее в мире, а ее не пускают к своему слушателю, это цензура чистой воды.

«Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре», — заключила официальный представитель МИД РФ.

О том, что Эстония запретила российской группе «Руки вверх» въезд на территорию страны сроком на пять лет, стало известно накануне. Как пояснил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, запрет связан с концертной деятельностью коллектива в поддержку РФ.

PR-директор лидера группы Сергея Жукова Петр Шекшеев в свою очередь заявил, что артист опечален таким решением, и приглашает всех жителей Эстонии на концерты группы в России.

Ранее, в марте, о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Они затронули не только экономику, но и российских деятелей культуры, музыкантов, обучавшихся за рубежом студентов, спортсменов.

Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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