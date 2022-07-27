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Мэр Донецка сообщил о срабатывании системы ПВО в городе
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Мэр Донецка сообщил о срабатывании системы ПВО в городе

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Фото: РИА Новости
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В Донецке сработала 27 июля система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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Он также указал в своем Telegram-канале, что здание дирекции парков Донецка в парке Щербакова осталось без стекол.

Накануне украинские боевики выпустили в сторону Донецка 15 ракет из БМ-21 «Град», из-за чего начался крупный пожар на нефтебазе в Буденновском районе города.

Система ПВО сработала в Донецке и 25 июля. По сообщение первого замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниила Безсонова, в тот день силы ПВО сбивали выпущенные по городу ракеты вооруженных формирований Украины.

8 июля корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин рассказал, что силы ДНР в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам республики обстрелами из реактивной системы залпового огня «Град».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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