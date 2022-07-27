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Поток газа по «Северному потоку» сократился до 20% от проектной мощности

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Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» сократились до 20% от его проектной мощности. Об этом сообщает немецкая компания Gascade 27 июля.

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«По «Северному потоку – 1» в соответствии с номинациями транспортировано 1,28 млн куб. м в час, или около 20% от максимальной пропускной способности «Северного потока» согласно заявлению», — говорится в пресс-релизе газовой организации.

Так, в своем официальном Telegram-канале компания «Газпром» предупредила покупателей о прекращении эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя «Северного потока» на компрессорной станции «Портовая» и, как следствие, сокращении экспорта до рекордных 20%.

«Газпром» 25 июля сообщал о вынужденной остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens. Речь идет именно о расположенной на КС «Портовая». Это объяснили окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

В связи с этим на следующий день Европе предрекли «кошмарный сценарий» в случае сокращения транспортировки газа по «Северному потоку». Особенно сильно это затронет как раз жителей Германии.

26 июля министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что если поставки газа РФ в европейские страны полностью прекратятся, то может возникнуть «реальная опасность того, что европейцы замерзнут». Он добавил, что Дания сможет сократить газовое потребление на 15%, поскольку государство начало снижать использование газа России еще в феврале текущего года.

В июне «Газпром» был вынужден остановить несколько агрегатов на станции «Портовая» из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказалась возвращать после ремонта из-за санкций. Позднее страна всё же приняла решение вернуть турбину. Затем газопровод был закрыт на плановое техобслуживание, о котором российская компания договорилась с партнерами заранее. В настоящее время остановлена еще одна турбина газопровода из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

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