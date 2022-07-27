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Китай выразил недовольство санкциями США за покупку российской нефти

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Китай выступает против попыток США ввести санкции за покупку российской нефти. Об этом 27 июля заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», — сказал он ТАСС.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что американские сенаторы от Республиканской партии представили законопроект, который вводит штрафы любым организациям, страхующим или регистрирующим танкеры, а также перевозящим нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.

Сенатор Марко Рубио, возглавивший инициативную группу законопроекта, обосновал документ тем, что Китай, покупая российскую нефть, якобы поддерживает спецоперацию по защите Донбасса.

20 июля сообщалось, что Россия два месяца подряд остается крупнейшим импортером нефти в Китай. В июне поставки в КНР составили 7,29 млн т, что на 10% выше, чем в год назад. В мае Москва поставила Пекину 8,42 млн т.

18 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Пекину не получится избежать последствий в случае оказания российской стороне любой помощи. В то же время Прайс подчеркнул, что США в настоящее время не наблюдают, чтобы Китай был вовлечен «в какой-либо систематический обход» антироссийских санкций, как и в предоставлении Москве помощи в виде вооружений.

6 июня британская газета The Independent заявила, что после введения частичного нефтяного эмбарго Евросоюзом перевозки нефти из России удвоились, в частности в Индию и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок нефти из России, как отмечает издание, позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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