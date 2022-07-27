В МИЦ «Известия» обсуждают риски при совершении банковских операций по биометрии. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают риски при совершении банковских операций по биометрии. Трансляция
В среду, 27 июля, в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Биометрия в банках: риски и возможности».
Какие банковские услуги можно будет получить по биометрии? Как биометрические данные защищены? Чем опасна утечка? Поможет ли биометрическая идентификация предотвратить мошенничества?
Участники:
- Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России;
- Рустам Сагдатулин, директор Регионального общественного центра интернет-технологий;
- Ирина Зиновкина, директор по консалтингу ИБ-компании;
- Мария Михайлова, исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» (онлайн);
- Алексей Парфентьев, аналитик, IT-специалист (онлайн).