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СКР показал кадры допроса зарезавшего девушку в Новосибирске экс-бойфренда

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Фото: Управление СК РФ по Новосибирской области
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Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске признался в совершении преступления. Кадры допроса задержанного 27 июля опубликовало Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК РФ) по Новосибирской области.

«Задержан за убийство своей девушки», — рассказывает молодой человек на видео.

Уточняется, что 27-летний подозреваемый был задержан в Ленинском районе города Новосибирска. Он также признается, что нанес погибшей удары ножом. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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«Установлено, что 26 июля в вечернее время на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант нанес девушке не менее 15 ударов ножом. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте», — указано на сайте СК РФ.

Ранее в среду сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нанесении смертельных ножевых ранений своей девушке. Как оказалось, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет судимость. Его знакомый рассказал, что тот был осужден на три года лишения свободы за то, что ранил свою бывшую девушку Анастасию ножом.

Знакомые Анастасии предположили, что преступление было совершено на почве ревности. Подозреваемый в убийстве Роман ранее состоял в отношениях с жертвой, во время которых молодой человек применял насильственные действия по отношению к Анастасии из-за ее общения с другими мужчинами. Из-за постоянного давления погибшая прекратила общение с Романом.

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