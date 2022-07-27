Трамп заявил об угрозе превращения США в СССР, Венесуэлу или Кубу

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп предупредил о риске США стать второй Венесуэлой или повторить судьбу СССР. Во время произнесения своей речи на форуме America First Policy Institute в среду, 27 июля, он заявил, что намерен этому помешать, иначе «нация обречена».

«Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», — пояснил Трамп. Его речь опубликовал на американском видеохостинге YouTube канал издания The Guardian.

Главной угрозой Америки в ее привычном виде, по мнению бывшего президента, является спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Из-за этого Трамп пообещал продолжить заниматься политикой, так как «делает это для Америки».

Экс-глава Белого дома также указал на то, что Штаты терпят одно историческое унижение за другим, упуская факт лишения их граждан прав и свобод.

Об «адских» перспективах США при президенте Джо Байдене Дональд Трамп говорит давно. В марте он отмечал, что в результате деструктивной политики Байдена страна катится в ад.

23 июля Трамп во время выступления во Флориде на студенческой конференции снова уколол соперника в Белом доме, упрекнув Байдена в превращении США в нищую страну. Он отметил, что такие перемены Байдену удалось сотворить со страной всего за два года.