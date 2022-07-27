В Тамбовской области начали уборку картофеля ранних сортов. Об этом в среду, 27 июля, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Урожай собирают в Староюрьевском районе, в котором расположено 890 га под картофель. Здесь выращивают разные его сорта, в том числе и тот, который идет только на изготовление чипсов.

В Мичуринском районе области в 2022 году аграрии посадили 630 га полей картофеля. В Сосновском районе планируют убрать культуру с 602 га, в Тамбовском — с 500 га. Всего в этом году сельхозпроизводители региона посадили картофель почти на 3,5 тыс. га.

7 июля агроном Октябрина Ганичкина объяснила, как спасти урожай в жаркую погоду. Эксперт рассказала, что в сильную жару растениям необходимо больше влаги, но, чтобы не навредить, следует соблюдать правила полива.