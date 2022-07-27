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Около 100 волонтеров ищут пропавшего 11-летнего мальчика в Омске

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Фото: Управление СК РФ по Омской области
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В Омске после обращения родителей в правоохранительные органы о пропаже ребенка начались поиски 11-летнего Арсения Л. Об этом сообщили 27 июля в Следственном управлении Следственного комитета России (СУ СК РФ) по Омской области.

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Мальчик накануне ушел гулять с друзьями, однако домой так и не вернулся. К его поиску подключились около 100 волонтеров и полицейских, пишет ТАСС.

«В 23.30 часов накануне родственники обратились за помощью в полицию. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства, проводятся поисковые мероприятия», — указано на сайте СК РФ.

Особые приметы ребенка: карие глаза, короткая стрижка, рост около 146 см. Арсений был одет в синюю футболку, черные шорты и бежевые мокасины.

25 июля также сообщалось, что в селе Ахмерово Новосергиевского района Оренбургской области продолжаются поиски 6-летнего ребенка. В операции, кроме родственников и полиции, принимают участие волонтеры. Мальчик пропал с улицы Подгорной.

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