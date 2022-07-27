«КамАЗ» поставил в Новосибирск партию газовых автобусов «Нефаз»

«КамАЗ» поставил в Новосибирск вторую партию автобусов «Нефаз» большого класса. Все машины для работы на регулярных маршрутах снабжены моторами, работающими на компримированном природном газе, сообщила 27 июля пресс-служба компании.

Контракт на поставку 100 газомоторных автобусов «Нефаз» выполнен в рамках программы обновления муниципального транспорта Новосибирска.

Первая партия из 50 автобусов Нефаз-5299-30-57 большой вместимости была отгружена в конце 2021 года, еще 50 единиц поставлены во II квартале 2022 года.

«Несмотря на усложнившиеся условия работы в связи с санкционными ограничениями, «КамАЗ» не только обеспечил своевременное исполнение контракта, но и сохранил стоимость автобусов. Мы передали городу 29 автобусов модели Нефаз-5299-30-57, с которыми новосибирские пассажиры уже знакомы, и 21 автобус хорошо зарекомендовавшей себя модели Нефаз-5999-30-56», — отметил директор Департамента пассажирского транспорта «КамАЗа» Данил Гинятуллин.

Новые автобусы появятся на линиях к осени текущего года и будут курсировать на пяти маршрутах. До конца августа их должны поставить на учет и подготовить к выходу.

26 июля в рамках XVIII Сибирской агротехнической выставки «АгроОмск-2022» «КамАЗ» представит самые востребованные модели грузовиков, среди которых новый малотонажник КамАЗ Компас-43082-Н5. Машина оснащена краново-манипуляторной установкой UNIC. Масса перевозимого груза — 4000 кг, максимальная грузоподъемность крана — 5050 кг.