Минобороны показало контрбатарейную борьбу с артиллерией ВСУ

Министерство обороны РФ показало 27 июля кадры контрбатарейной борьбы с артиллерийскими расчетами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На видео показано, как ведут стрельбу артиллеристы 2-го корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Выявив расположение артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ, они с ходу занимают огневые позиции и наносят удар 152-миллиметровыми артиллерийскими системами по противнику.

«Артиллерия ЛНР ведет боевые действия уже не агитационными, а боевыми снарядами. Ведем огневые налеты на огневые точки ВСУ, боремся с артиллерийскими системами, живой силой, техникой. После этого передвигаемся, на одном месте не стоим, отработали и скрылись. Готовы работать, выполнять свои задачи», — рассказал один из артиллеристов.

Разведка огневых и скрытых позиций ВСУ осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. После выявления целей координаты передаются артиллеристам. Точность ведения огня и контроль поражения также корректируется расчетами беспилотников.

Накануне были опубликованы кадры удара по наблюдательному пункту ВСУ в Донецкой народной Республике (ДНР). На записи с высоты птичьего полета видно, как стремительно падают несколько снарядов. В результате поражения цели над зданием заметен дым.

24 июля Минобороны показало, как расчеты самоходных РСЗО «Град» применяются для поражения позиций ВСУ. 122-милллиметровые реактивные снаряды поразили командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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