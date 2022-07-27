ВКС России применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс на базе Су-34

Военные Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в ходе проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса впервые применили новейшие разведывательные комплексы на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Об этом в среду, 27 июля, сообщает осведомленный источник.

Так, современные подвесные универсальные контейнеры оптикоэлектронного, радиолокационного и радиотехнического типов разведки позволяют с высокой точностью обнаруживать позиции противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационных станций (РЛС).

«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС», — пояснил собеседник в беседе с «РИА Новости».

Универсальные контейнеры, по его словам, созданы Научно-исследовательским институтом «Кулон» холдинга «Росэлектроника» в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч».

В рамках спецоперации Министерство обороны России 22 июля продемонстрировало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ.

На кадрах показано, как ракета устанавливается на подвеску Су-35С. После взлет истребителей демонстрируется с разных ракурсов, стрельбу самолеты проводят после поступления приказа.

Старший летчик звена Су-35 Виктор рассказал, что при выполнении боевых заданий в ходе спецоперации истребители применяют ракеты малой дальности Р-73, средней и большой дальности Р-77 класса «воздух-воздух». Также в работе у истребителей — ракеты Х-31 класса «воздух-поверхность» для поражения систем противовоздушной обороны противникам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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