Жителя Крыма отправили в колонию за избиение подростка

Севастопольский городской суд вынес приговор мужчине по делу об избиении подростка. Об этом в среду, 27 июля, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел в феврале 2021 года. 29-летний мужчина, будучи пьяным, сбил ударом ноги с мопеда проезжавшего мимо по проезжей части юношу 2005 года рождения. После этого он избил подростка, причинив тяжкий вред его здоровью. Было возбуждено уголовное дело статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»).

Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 3,5 года. Приговор вступил в законную силу.

Как отмечается в материале, осужденный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

28 июня в ГСУ Следственного комитета (СК) России рассказали, что на юге Москвы на Липецкой улице мужчина убил бывшую жену в квартире, после чего пытался свести счеты с жизнью. Его госпитализировали.