Вестибюль станции метро «Черная речка» в Петербурге временно изменит режим работы
Вход в вестибюль станции метро «Черная речка» в Санкт-Петеррбурге будет ограничен с 18.00 до 19.00. Об этом в среду, 27 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Ограничения будут действовать с 1 августа по 27 сентября. Режим работы изменится из-за капитального ремонта эскалатора.
«При необходимости возможна корректировка интервала времени ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на КАД Петербурга ограничат скоростной режим на месяц с 15 августа. Ограничение связано с работами по замене шумозащитных швов на внутреннем кольце трассы в районе развязки с Октябрьской набережной.