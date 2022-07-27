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Жители Германии настроились на ухудшение экономической обстановки в стране

Der Spiegel: 71% немцев ждут ухудшения экономической обстановки в Германии
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Joko
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Жители Германии настроились на продолжительный экономический кризис. Об этом сообщает 27 июля немецкая газета Der Spiegel, ссылаясь на данные исследования Института изучения общественного мнения Civey.

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Так, 71% процент опрошенных немцев считает, что следующие пять лет экономический уровень страны продолжит снижаться. 11% респондентов считают, что со временем положение выправится.

У 36% участников опроса признались, что их финансовое положение ухудшилось из-за роста цен на энергоресурсы и продукты питания.

Еще 58% опрошенных немцев оценивают нынешнее экономическое положение страны как самое плохое с момента начала соответствующего мониторинга в мае 2017 года, передает «Газета.Ru».

3 июля газета Bild привела данные опроса INSA, согласно которому каждый второй немец боится замерзнуть грядущей зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией, которая наблюдается в странах Евросоюза. Также подавляющее большинство населения Германии (91%) начало ограничивать себя в расходах.

17 июня президент РФ Владимир Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения санкций против России на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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