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Американский сенатор Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из России

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Американский сенатор Марко Рубио подготовил ряд законодательных мер для введения санкций на покупку Китаем энергоресурсов из России. По его мнению, КНР таким образом поддерживает проведение РФ специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, передает 27 июля международное агентство Bloomberg.

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Так, политик считает, что запрет на импорт сырья из России заставит Пекин соревноваться с крупными покупателями нефти из Средней Азии и Африки, например с Индией. Речь идет о нефти и сжиженном природном газет.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями», — процитировало Рубио агентство.

При этом министр финансов США Джэнет Йеллен продвигает идею создания ценового порога для покупки российских энергоресурсов. Это позволило бы тем странам, которые всё еще хотят покупать сырье из РФ, платить за него ниже рыночной стоимости.

Еще 18 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс предупредил Китай о невозможности избежать последствий, если обнаружится его содействие России в любой из отраслей, особенно в обходе санкций. При этом представитель ведомства обратил внимание на то, что до настоящего времени Пекин не был замечен в военной или антирестрикционной поддержке.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

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