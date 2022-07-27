В Японии сообщили о рецессии Европы с началом зимы из-за нехватки газа

Зимой Европа войдет в рецессию из-за нехватки газа. Об этом 26 июля заявили в Исследовательском институте Номура в Японии.

В статье, написанной экономистом Такахидэ Киути, утверждается, что из-за высоких цен на газ Европу ждут непростые времена, а зимой она достигнет критического момента.

Аномальная жара этим летом привела к увеличенному потреблению электроэнергии, что еще сильнее затрудняет накопление природного газа на зиму. Нехватка топлива приведет к закрытию европейских заводов зимой, а потребители столкнутся с отключением электричества.

С конца года экономика Европы окажется в рецессии, считает Киути. Он предупредил, что такое положение приведет к нарушению единства Евросоюза.

«В будущем, если веерные отключения электроэнергии и ограничения ее подачи окажут давление на жизни людей в европейских странах, существует вероятность того, что связи между странами будут нарушены из-за поддержки Украины и санкций против России, а сплоченность может ослабнуть», — отметил эксперт.

По мнению Киути, возникшая ситуация даст преимущество России в краткосрочной перспективе. Он отметил, что за год цены на газ выросли в два раза, что обеспечивает стране больше доходов, чем в начале года.

26 июля обозреватель Express Чарли Брэдли предупредил Европу о «кошмарном сценарии» в случае сокращения транзита российского газа через «Северный поток». Он отметил, что в большей степени это касается Германии.

Также в этот день министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что если поставки газа РФ в европейские страны полностью прекратятся, то может возникнуть «реальная опасность того, что европейцы замерзнут». Он добавил, что Дания сможет сократить газовое потребление на 15%, поскольку государство начало снижать использование газа России еще в феврале текущего года.

20 июля Еврокомиссия предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022 года по апрель 2023-го. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.