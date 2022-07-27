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Зеленский предложил раде кандидата на должность генпрокурора Украины

Зеленский внес в раду проект постановления о назначении Андрея Костина генпрокурором Украины
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной рады, депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Костина новым генпрокурором страны. Соответствующий документ был опубликован в среду, 27 июля, на сайте парламента.

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Текст постановления пока отсутствует.

17 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова была отстранена от должности приказом главы государства. Другим постановлением украинский президент назначил и.о. генпрокурора заместителя главы ведомства Алексея Симоненко.

9 июля Зеленский уволил послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии, а также освободил от должности посла в Германии Андрея Мельника.

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