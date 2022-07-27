Зеленский предложил раде кандидата на должность генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной рады, депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Костина новым генпрокурором страны. Соответствующий документ был опубликован в среду, 27 июля, на сайте парламента.
Текст постановления пока отсутствует.
17 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова была отстранена от должности приказом главы государства. Другим постановлением украинский президент назначил и.о. генпрокурора заместителя главы ведомства Алексея Симоненко.
9 июля Зеленский уволил послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии, а также освободил от должности посла в Германии Андрея Мельника.