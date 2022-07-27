Эксперт усомнился в возможности коллапса экономики России из-за санкций

Российская экономика оказалась устойчивой перед западными санкциями и ее коллапс является маловероятным. Такое мнение 25 июля выразил доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла в статье для издания Daily Sabah.

Причинами, по которым западные санкции не смогли достичь цели по дестабилизации экономики РФ, Кавакла считает сохранившиеся международные торговые связи с Китаем, Индией и Саудовской Аравией, которые не присоединились к западным санкциями. Кроме того, он напомнил, что политика санкций Запада в принципе показала свою неэффективность, приведя в пример Кубу и Иран.

«Россия способна найти новых покупателей на свою нефть и газ, и рост цен на нефть еще больше помог ей. Россия продолжает зарабатывать на торговле. Я не верю, что российская экономика близка к коллапсу», — подытожил эксперт.

19 июля китайское издание Global Times указало на бесполезность санкций, введенных против РФ. Как утверждают аналитики, с которыми побеседовало издание, Евросоюз осознал бесполезность антироссийских санкций, однако под давлением США и некоторых стран Центральной и Восточной Европы страны предпринимает попытки ввести новые ограничения в отношении России, которые, тем не менее, будут носить скорее символический характер.

10 июля в ходе выступления заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в ходе выступления заявила, что санкции Европейского союза против России оказались совершенно неэффективными. Кроме того, подчеркнула политик, они больше ударили по Франции, чем по РФ.

18 июля президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет развиваться оторвано от остального мира и вырабатывает новые решения, которые помогут ей преодолеть антироссийские санкции. Он подчеркнул, что России намеренно закрывают доступ к продуктам высоких технологий, чтобы сдержать ее развитие, но страна не будет пребывать в растерянности.