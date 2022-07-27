Реклама
Прямой эфир
Мир
Антоновский мост под Херсоном был вновь обстрелян из РСЗО HIMARS
Наука
В «Роскосмосе» сравнили стоимость российского и американского полета на Луну
Мир
В Крыму поддержали расширение географии спецоперации на Одессу и Николаев
Мир
Макрон призвал готовиться к последствиям продовольственного кризиса
Общество
Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары в Россию из Европы
Экономика
В Michelin оценили свои потери после ухода из России
Мир
ЕК без единого расчета обязала страны еврозоны сократить газопотребление
Армия
Военнослужащие ЦВО поздравили жительницу Лисичанска с 90-летием
Общество
В постпредстве ЕС в Москве опровергли запрет на выдачу «шенгена» россиянам
Мир
Эксперт усомнился в возможности коллапса экономики России из-за санкций
Мир
Нетаньяху раскритиковал власти Израиля за конфликт с Россией
Мир
Белый дом предупредил Пелоси о рисках при поездке на Тайвань
Сюжет:

Newsweek рассказал о проблемах со снабжением у украинских боевиков и наемников

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики и иностранные наемники, участвующие в конфликте в Донбассе и на Украине, испытывают проблемы с военным снабжением. Об этом 26 июля рассказало издание Newsweek со ссылкой на иностранных граждан, участвующих в столкновениях на стороне радикалов.

Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
Какую тактику борьбы с этим вооружением разработали российские ВС

Несмотря на поставки дорогостоящего западного вооружения, такого как гаубицы M777 и реактивные системы залпового огня HIMARS, украинские националисты испытывают проблемы, связанные с нехваткой базового оборудования и боеприпасов, рассказали собеседники издания.

«На фронте огромная нехватка бронетехники. Но когда английский доброволец попытался отправить 27 [грузовиков] в страну, их задержали на таможне. Он приехал на Украину, чтобы обучить войска тому, как их использовать, и когда он прибыл сюда, он ничего не смог сделать, потому что украинское правительство не пропускало грузовики», — поделился испанский наемник по имени Данил

Кроме того, наемники пожаловались на то, что украинские неонацисты на передовой испытывают острый дефицит предметов первой необходимости.

«Когда русские продвигались вперед на востоке, отчасти причиной было их артиллерийское преимущество. Но отчасти это было просто потому, что мы не могли получить в свои руки такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для изготовления бумажных карт и проклятые батарейки, понимаете?» — рассказал другой наемник по имени Майкл.

Причинами, по которым украинским радикалы испытывают проблемы со снабжением, по мнению главы литовской организации Blue/Yellow, занимающейся поставками для националистов, являются бюрократические процедуры, коррупция в подразделениях боевиков и общая неорганизованность киевской власти.

Кроме того, отмечает капитан Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Юрий Табах, управление цепочками поставок страдает от организационных проблем, из-за которых лучшая амуниция остается на западе Украины, а не отправляется в Донбасс.

28 мая газета The Washington Post написала, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и недостаток оружия и ищут способы покинуть страну и вернуться домой. В основном бойцы обращали внимание на плохую оснащенность средствами связи, предметами первой необходимости и вооружением.

В конце июня американский наемник Александр Дрюке, находящийся в плену на территории ДНР, рассказал, что, перед тем как отправиться в Донбасс, он не обладал полной информацией о ситуации, а если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, то не приехал бы туда.

12 июля Минобороны РФ сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков из 60 стран. 2347 были уничтожены, а еще 2019 вернулись обратно.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022