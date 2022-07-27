Украинские боевики и иностранные наемники, участвующие в конфликте в Донбассе и на Украине, испытывают проблемы с военным снабжением. Об этом 26 июля рассказало издание Newsweek со ссылкой на иностранных граждан, участвующих в столкновениях на стороне радикалов.

Несмотря на поставки дорогостоящего западного вооружения, такого как гаубицы M777 и реактивные системы залпового огня HIMARS, украинские националисты испытывают проблемы, связанные с нехваткой базового оборудования и боеприпасов, рассказали собеседники издания.

«На фронте огромная нехватка бронетехники. Но когда английский доброволец попытался отправить 27 [грузовиков] в страну, их задержали на таможне. Он приехал на Украину, чтобы обучить войска тому, как их использовать, и когда он прибыл сюда, он ничего не смог сделать, потому что украинское правительство не пропускало грузовики», — поделился испанский наемник по имени Данил

Кроме того, наемники пожаловались на то, что украинские неонацисты на передовой испытывают острый дефицит предметов первой необходимости.

«Когда русские продвигались вперед на востоке, отчасти причиной было их артиллерийское преимущество. Но отчасти это было просто потому, что мы не могли получить в свои руки такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для изготовления бумажных карт и проклятые батарейки, понимаете?» — рассказал другой наемник по имени Майкл.

Причинами, по которым украинским радикалы испытывают проблемы со снабжением, по мнению главы литовской организации Blue/Yellow, занимающейся поставками для националистов, являются бюрократические процедуры, коррупция в подразделениях боевиков и общая неорганизованность киевской власти.

Кроме того, отмечает капитан Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Юрий Табах, управление цепочками поставок страдает от организационных проблем, из-за которых лучшая амуниция остается на западе Украины, а не отправляется в Донбасс.

28 мая газета The Washington Post написала, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и недостаток оружия и ищут способы покинуть страну и вернуться домой. В основном бойцы обращали внимание на плохую оснащенность средствами связи, предметами первой необходимости и вооружением.

В конце июня американский наемник Александр Дрюке, находящийся в плену на территории ДНР, рассказал, что, перед тем как отправиться в Донбасс, он не обладал полной информацией о ситуации, а если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, то не приехал бы туда.

12 июля Минобороны РФ сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков из 60 стран. 2347 были уничтожены, а еще 2019 вернулись обратно.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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