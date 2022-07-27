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Макрон призвал готовиться к последствиям продовольственного кризиса

Макрон заявил, что продовольственный кризис продлится дольше, чем конфликт на Украине
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Фото: REUTERS/Desire Danga Essigue
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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе африканского турне посетил Камерун и встретился с его президентом Полем Бийем, который управляет государством почти 40 лет. В своей речи 26 июля Макрон напомнил об африканских государствах, которые зависимы от экспорта зерна, и призвал готовиться к длительному продовольственному кризису.

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«Я хочу, чтобы Франция <...> была готова поддержать развитие устойчивого сельского хозяйства. Совершенно ясно, что кризис, который мы переживаем, — один из способов ускорить это. На всех нас наваливается угроза того, что европейские санкции могут стать причиной глобального продовольственного кризиса, в том числе африканского, но это неправильно. <...> Это ставит всех нас перед обязанностями, которые в том числе заключаются в помощи африканскому континенту производить больше для себя», — заявил он.

Макрон отметил, что украинский кризис может продлиться долго, а продовольственный — еще дольше. Его последствия не исчезнут ни через полгода, ни через полтора, уверен французский президент. Поэтому необходимо развивать устойчивое сельское хозяйство, а зависимым от импорта странам помогать избавляться от этой зависимости.

ООН неоднократно обвиняла Россию в потворстве продовольственного кризиса через якобы создаваемые препятствия для вывоза украинского зерна. Москва подобные выпады отвергала, повторяя, что не только не препятствует транспортировке, но готова ей содействовать и обеспечивать безопасность.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не препятствует вывозу зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он отметил, что в Стамбуле подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет.

Тогда же СМИ сообщили, что делегация Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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