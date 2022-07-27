Журналист Филлипс назвал введенные против него санкции безосновательными

Британский журналист Грэм Филлипс заявил, что введенные против него санкции Великобритании безосновательны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 26 июля.

«Все мои активы заморожены, а британское правительство оклеветало меня на государственном уровне без каких-либо уведомлений, без возможности защитить себя», — написал он.

Филлипс отметил, что против него не выдвинуто каких-либо обвинений. Проблема в том, что британским властям не нравится его работа.

Против Филлипса ввели санкции 26 июля за освещение событий в Донбассе. Лондон расценил его материалы как «дестабилизирующие Украину».

24 апреля Филлипс рассказал «Известиям», что жители Мариуполя негативно относятся к украинским националистам, в частности к членам радикальной националистической группировке «Азов» (в отношении участников формирования в РФ возбуждено несколько уголовных дел), в отношении которых в РФ возбуждено несколько уголовных дел.

14 апреля британский журналист объявил, что привезет в Мариуполь гуманитарную помощь, которую собрал в нескольких регионах России, объехав их на машине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.



Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».